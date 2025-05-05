"Ніколи не пийте це в літаку": бортпровідники шокували зізнанням про улюблені напої пасажирів

Бортпровідники розповіли, що не варто пити на борту літака. Однак найтривожніше те, що це найпопулярніші напої серед пасажирів.

Колишня бортпровідниця Кет Камалані порадила ніколи не пити рідини, які не зберігалися у пляшці або банці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Unilad.

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Не пийте ці 2 напої в літаку

Стюардеса застерегла ніколи не пити каву та чай, які готуються з води внутрішніх резервуарів літака.

Вона заявила, що їх вкрай рідко чистять повноцінно, якщо чистять взагалі. За її словами, роблять це тільки у випадку несправностей, тому такі резервуари можуть бути справжнім розсадником бактерій.

Жінка зізналася, що більшість членів екіпажу самі відмовляються від кави та чаю під час польоту. Також вона розповіла, що кавомашини розміщують просто біля туалетів.

Її слова про воду у резервуарах підтвердила і колишня бортпровідниця Алекс Куіглі.

Я ніколи не бачила, щоб резервуари милися між рейсами. Ба більше, нам навіть не дозволяли зливати залишки кави в спеціальні стоки – тільки в унітаз,

– сказала вона.

Особливо Кет не рекомендує просити воду пасажирам з дітьми, яким часто потрібен окріп для дитячої суміші.

Вона порадила використовувати воду з пляшки, і просити підігріти її окремо в чашці. Такий спосіб безпечніший і знижує ризик потрапляння шкідливих бактерій в організм малюка.