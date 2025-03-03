Не павук чи кенгуру: яку тварину найбільше бояться в Австралії

В Австралії багато отруйних змій та павуків. Це перше, що злякало б будь-якого туриста, однак не австралійця.

Насправді австралійці найбільше бояться натрапити на казуара – великого птаха. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чому австралійці бояться казуарів

Висотою ці птахи приблизно як людина, а їхні пронизливі очі вселяють страх у серця жителів Австралії.

Казуар є одним із найбільших птахів у світі, і виглядає як релікт іншої геологічної ери. Зрілі особини сягають до 1,5 – 1,8 метра заввишки й важать близько 60 кілограмів.

Казуари не літають – вони ходять на двох міцних лапах, на яких є гострі кігті, схожі на кинджали. Вони дуже небезпечні й здатні завдати смертельних травм навіть дорослій людині.

Здебільшого казуари тримаються усамітнено й живуть у глибоких тропічних лісах. Однак їхня популяція скорочується, що призвело до того, що окремі казуари виходять до людського житла.



Казуар / Pexels

Здебільшого ці птахи потайливі – вони нападають тоді, коли відчувають загрозу або хочуть отримати їжу. Більшість нещасних випадків пов'язані зі спробами погодувати казуарів, або коли людина підходить надто близько до пташенят.

Однак попри те, що ці істоти виглядають великими й страхітливими, наразі вони перебувають на межі зникнення. Зоозахисники зазначають, що "набагато більше казуарів гине від людей, ніж людей від казуарів".