Фахівці з вилову рептилій заявили, що вона одна з найотруйніших у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спеціаліста з виловлювання рептилій Тім Хадсон з компанії Hudson Snake Catching.

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Сім'я знайшла у пральній машині отруйний "сюрприз"

В Модсленді, передмісті Голд-Коста, що в Австралії, фахівця з вилову змій викликали до будинку однієї родини після приголомшливої знахідки. Прибувши на місце, він виявив дитинча східної коричневої змії, заховану в барабані пральної машини.

Кадри, якими поділився Хадсон, показують помаранчево-жовту рептилію, прикрашену чорними смугами, яка повзає у пральній машині. Він назвав її "другою найотрутнішою змією у світі".

Це просто неймовірно,

– каже він у ролику.

В ході успішної операції Хадсон знайшов рептилію і безпечно спіймав її, забезпечивши добробут як людей, так і змії під час транспортування.

Як це було: дивіться відео

Східна коричнева змія: коротко

Австралійський музей повідомив, що східна коричнева змія, ймовірно, є найпоширенішим видом змій в Австралії.

Цей вид відомий своєю оборонною агресією, коли стикається з несподіваною зустріччю або коли відчуває себе загнаним у кут.

Отрута цієї змії складається з потужних нейротоксинів, прокоагулянтів, кардіотоксинів і нефротоксинів. "Вдалий укус" цього виду може призвести до паралічу і сильної неконтрольованої кровотечі.