Інцидент трапився 21 лютого на літаку Iberia Airbus A320, який здійснював переліт від Дюссельдорфа у Німеччині до мадридського аеропорту Барахас. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Ryanair масово закриває рейси в Європі на літній сезон 2025: перевірте список

Літак був змушений здійснити екстрену посадку

Через укус пілота тарантулом пасажирський рейс до Іспанії був змушений здійснити екстрену посадку.

Виліт довелося затримати на 3 години, щоб провести дезінфекцію на борту. Як повідомили в авіакомпанії, з пілотом наразі все добре, йому вчасно дали протиалергічні ліки.

Найімовірніше, павук потрапив на борт літака під час одного з попередніх рейсів, впродовж зупинки в марокканському місті Касабланка.

Зупинка в Касабланці була ще на початку тижня. Після того літак приземлявся ще в таких містах, як Брюссель, Цюрих і Тулуза.



Тарантул / Ілюстративне фото, Pexels

Пасажирів неабияк налякала ця ситуація. Попри те, що літак обробили, інші пасажири наступних рейсів оглядались на борту та хвилювались, чи немає десь поблизу отруйного павука.