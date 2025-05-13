Вже у 2026-му: популярна туристична країна нарешті приєднається до Шенгену

Острівна держава Кіпр планує приєднатися до Шенгенської зони у 2026 році. Уряд оголосив про намір завершити всю необхідну технічну підготовку до кінця 2025 року.

У заяві, як передає 24 Канал з посиланням на Cyprus Mail, президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс підкреслив, що майбутнє рішення матиме важливе стратегічне значення як для Кіпру, так і для Європейського Союзу.

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Кіпр хоче приєднатися до Шенгену

Під час нещодавньої зустрічі з президентом Кіпру президент Європарламенту Роберта Метсола підтвердила прихильність ЄС до Кіпру. Вона заявила, що Європарламент і надалі залишатиметься солідарним з народом і надаватиме активну підтримку його ініціативам.

Довідка. Шенгенська зона – це територія, що характеризується відсутністю внутрішніх кордонів, й забезпечує необмежене пересування людей між країнами-учасницями. Мандрівники можуть перетинати кордони між ними без необхідності проходження паспортного контролю.

Станом на 2025 рік Шенгенська зона складається з 29 повноправних країн-членів. Серед них 22 є членами Європейського Союзу, а ще чотири країни – Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн – беруть участь у Шенгенській угоді, хоча і не є членами ЄС. Останніми до Шенгену приєдналися Румунія та Болгарія.

Як Кіпр може вступити до Шенгену, якщо поділений

Водночас Кіпр продовжує боротися зі значними перешкодами, які заважають його повному приєднанню до Шенгенської зони, попри те, що він є членом ЄС з 2004 року. Ці проблеми мають переважно політичний і територіальний, а не технічний характер.

Острівна держава фактично розділена на дві частини: міжнародно визнану Республіку Кіпр на півдні та самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру на півночі. Ці території розділяє буферна зона, контрольована ООН.

Для участі в Шенгенській зоні країни повинні встановити єдиний і контрольований прикордонний режим – вимога, яку Кіпр наразі не може виконати на всій своїй території. Крім того, наявність неофіційних або недостатньо контрольованих пунктів пропуску вздовж так званого "зеленого кордону" створює ризики нелегального в'їзду до ЄС.