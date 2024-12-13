Вони почали переговори про вступ до Шенгену ще 13 років тому – у 2011-му. Що це означає для туристів та іноземців, розповідає 24 Канал з посиланням Європейська правда.

До слова Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену: що це означає

Вступ Болгарії та Румунії у Шенген

Так, країни-члени ЄС оголосили про скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах з цими двома країнами. Рішення має набути чинності з 1 січня 2025 року.

Шандор Пінтер, глава МВС Угорщини, яка зараз головує в ЄС, назвав це рішення "історичним моментом".

Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому,

– зазначив він.

Нагадаємо, Румунія і Болгарія розпочали свій шлях до інтеграції з Шенгенською зоною у 2005 році, за два роки до офіційного вступу до Європейського Союзу. Обидві країни офіційно подали свої заявки на членство в Шенгенській зоні у 2011 році.

Але, їх шлях до отримання Шенгенського статусу був пов'язаний з бюрократичними перешкодами та викликами з боку сусідніх країн. Протягом усього цього процесу громадяни Румунії та Болгарії підпадали під дію правил, подібних до правил безвізового режиму. Хоча вони отримали можливість відвідувати країни Шенгенської зони без отримання віз, вони були зобов'язані проходити прикордонний контроль.

А 31 березня 2024 року, після років очікувань і невдач, ці країни офіційно приєдналися до Шенгенської зони, хоча й частково. Цю подію назвали "авіаційним шенгеном".