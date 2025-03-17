Кішка-екстремалка втекла з дому і поїхала поїздом: тепер у неї є довічний проїзний
- Кішка на ім'я Тіллі втекла з дому і самостійно поїхала поїздом з Вейбріджа до лондонського вокзалу Ватерлоо.
- Залізнична компанія видала Тіллі довічний проїзний квиток, що дозволяє їй вільно подорожувати до кінця життя.
Домашні улюбленці мають свої власні бажання, часто прагнучи поєднати повсякденне життя та досвід подорожей. Навіть проста поїздка потягом може стати для пухнастих справжньою пригодою.
Так трапилося і з дворічною кішкою, на ім'я Тіллі, що мешкає в місті Вейбрідж, графство Суррей. Вона вирушила в авантюрну подорож, пише 24 Канал з посиланням на NY Post.
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Кішка втекла з дому і поїхала поїздом
Пухнаста мандрівниця вирушила в самостійну подорож від свого будинку до лондонського вокзалу Ватерлоо, подолавши відстань у понад 27 кілометрів.
Зрозумівши, що кішка зникла, її власник Майкл розпочав пошуки, які врешті-решт привели його до Тіллі, що перетнула майже все місто.
Кішка втекла з дому і поїхала поїздом / Фото Michael Hardy / SWNS
Співробітники залізничної компанії надихнулися історією кішки-мандрівниці й вирішили видати їй персональний проїзний квиток. Ця картка дозволить Тіллі вільно подорожувати до кінця свого життя.
На випадок, якщо наша вусата мандрівниця знову захоче вирушити в котячу пригоду, ми вирішили видати Тіллі її власну смарткарту Cat2Go,
– сказали співробітники компанії господареві кішки.
Так, Тіллі отримала право на безплатні подорожі всією мережею компанії протягом своїх дев'яти життів.