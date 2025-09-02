Укр Рус
2 вересня, 12:22
2

Для сприяння взаємним поїздкам: Китай запроваджує "пробний" безвіз для росіян

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для росіян з 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року.
  • Також підписано меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" між Росією та Китаєм.
  • Путін відвідав Китай для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, де обговорювалися російсько-українська війна та стратегічне партнерство з Китаєм.

Китай оголосив про запровадження "пробного" безвізового режиму для громадян Росії, які мають звичайні паспорти. Нова політика набуде чинності 15 вересня 2025 року.

Також країна офіційно схвалила домовленості з Росією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Про це пише 24 Канал з посиланням на ТАСС.

Коли почне діяти безвіз для росіян у Китаї?

Китайська влада оголосила про розширення списку країн, громадяни яких матимуть право на безвізовий в'їзд до Китаю. Заявили, що це рішення сприятиме спрощенню подорожей як для китайських, так і для російських громадян.

З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян Росії, які мають звичайні паспорти, 
– заявили у російському МЗС.

Окрім того, представники Китаю і Росії завершили роботу над численними угодами в різних секторах, включаючи енергетику і технології. Зокрема, російський "Газпром" оголосив про підписання меморандуму про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", а також транзитного газопроводу "Союз Схід" через Монголію.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?