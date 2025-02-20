За це можуть стратити: у якій країні заборонені відеоігри

Є країна, де відеоігри фактично заборонені. Уряд жорстко контролює будь-який цифровий контент і доступ до інформації.

Мовиться про Північну Корею. Там дозволені лише офіційні пропагандистські ігри, розроблені місцевими студіями. Вони прославляють режим і демонізують Захід. Про це пише 24 Канал.

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За порушення правил можуть стратити

Більшість відеоігор, які створені в інших країнах, не відповідають пропагандистській лінії КНДР. Наприклад, західні ігри можуть містити свободу вибору, іноземну культуру або навіть критику тоталітаризму. Це може дати людям альтернативний погляд на світ, що є загрозою для режиму, який намагається контролювати населення.

Деякі північнокорейці контрабандою дістають флешки із західними чи південнокорейськими іграми. Але якщо людину впіймають із такою грою, на неї чекає суворе покарання.

При цьому більшість північнокорейців не мають доступу до сучасних комп'ютерів чи консолей, тому далеко не всі можуть грати ігри, завезені контрабандою.

Проте з урядом КНДР ризикувати небезпечно для життя. Там справді суворо карають тих, хто порушує правила. У 2021 році в КНДР стратили студента, який контрабандою завіз флешку з серіалом "Гра в кальмара". А юнак, який придбав її, отримав довічне ув'язнення.



У КНДР можна грати лише в ігри від уряду / Pexels

До слова, був період, коли відеоігри були заборонені й в Греції.

Що відомо про заборону відеоігор в Греції

У 2002 році грецький уряд ухвалив закон, який забороняв усі електронні ігри. Це зробили під приводом боротьби з нелегальним азартним бізнесом, але закон вийшов настільки розмитим, що під заборону потрапили навіть звичайні ігри.

Людей штрафували та арештовували просто за те, що вони грали у комп’ютерні ігри в інтернет-клубах. Але закон викликав міжнародний скандал, його розкритикували й у 2003 році він перестав діяти.