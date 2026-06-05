Цих працівників у Польщі заборонено звільняти: зменшувати зарплату теж протизаконно

Одна група працівників у Польщі практично повністю захищена від звільнення та зменшення зарплати – втім, є й кілька випадків. Мовиться про людей, які досягнули певного віку.

У Польщі існує передпенсійний захист, і він поширюється на усіх працівників, яким лишилося лише 4 роки до досягнення пенсії, пише InPoland. Цих працівників не можна ані звільняти, ані зменшувати їхні зарплати – але є винятки.

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Як працює передпенсійний захист у Польщі?

Захист людей перед пенсією поширюється тільки на людей, що працюють за трудовим договором – і протягом усього захисту роботодавець не має права розірвати цей договір, якщо період роботи передбачає можливість отримання пенсійних виплат. Раніше цей захист працював лише з людьми, що влаштовувалися на основі безстрокового трудового договору, але це змінилося 2025 року.

Для жінок передпенсійний захист починає працювати з 56 років, а для чоловіків – з 61 року. В цей час люди не тільки стають захищеними від звільнення, але й можуть не хвилюватися пор свою зарплату: вона точно не стане меншою.

При цьому зараз вже не має значення, чи був трудовий договір укладений на визначений чи невизначений термін. Втім, важливо зауважити, що передпенсійним захистом можна скористатися тільки раз у житті. На практиці не означає, що якщо людина отримала право на пенсію у молодшому віці, вона вже використала свій передпенсійний захист.

Також цей захист не поширюється на людей, що працюють за цивільно-правовими договорами. Важливо й те, що трудовий та страховий стаж у захисті не враховуються – важливий тільки вік людини.

Чи справді працівника не можуть звільнити?

Навіть якщо людина підпадає під передпенсійний захист, ймовірність звільнення все ще існує – у випадку, якщо працівник втрачає кваліфікацію, потрібну для виконання роботи. Або ж якщо є медична довідка, що доводить втрату здатності виконувати поточну роботу.

Також може змінитися і оплата праці – але тільки якщо рішення роботодавця стосується усіх працівників, а не лише когось конкретного.