Є різниця, в першу чергу, для вас: коли найкраще користуватися туалетом в літаку

Доступ до вбиральні в літаку часто проблема для пасажирів. Оскільки туалети закриті протягом певних періодів польоту, вибір відповідного моменту для відвідування має вирішальне значення для мандрівників.

Так, одна зі стюардес, як пише 24 Канал з посиланням на Dailymail, назвала два періоди часу, коли найкраще відвідати туалет під час довгих рейсів, а коли – зачекати.

Читайте також Найпопулярніші визнали найгіршими: з'явився антирейтинг авіакомпаній Європи

Коли найкраще користуватися туалетом у літаку?

Бортпровідниця рекомендує пасажирам уникати відвідування вбиральні після другого прийому їжі – за 60 – 90 хвилин до посадки. Це може призвести до утворення черг і залишити мандрівників без достатнього часу, щоб скористатися вбиральнею до того, як знак "Пристебніть ремені безпеки" знову буде активований.

Щойно оголошують про швидку посадку, всі біжать до туалету. Вони також біжать туди одразу після їжі й можуть застрягти за візками, що прибирають їжу, і їм важко повернутися на свої місця,

– каже вона.

Натомість радить пасажирам подумати про відвідування туалету "одразу після того, як ми приберемо першу порцію їжі", оскільки в цей час багато хто дивиться фільми або готується до сну.

Також рекомендує виходити до вбиральні безпосередньо перед оголошенням про посадку, але при цьому важливо стежити за схемою польоту, що відображається на екранах. Ще можна піти тоді, коли більшість пасажирів засне.

Але найважливіша порада – обирати вбиральню, розташовану у хвостовій частині літака. В цій зоні зазвичай менший трафік, оскільки пасажири, швидше за все, зосереджуються на передніх.

Раніше 24 Канал писав про те, чому не можна взувати шльопанці в літак.