Авіаквитки в Іспанію закликають купувати вже зараз: причина незвична

Туроператори в Іспанії попереджають, що усім мандрівникам, які хочуть цього літа побувати в країні, краще поквапитися з покупкою квитків.

Мандрівників та туристів попередили, що авіаквитки до спекотної і дуже популярної влітку Іспанії варто купувати вже зараз, аби уникнути ризику підвищення цін, пише Reuters.

Чому квитки до Іспанії варто купувати вже?

Підвищення цін на авіаквитки може спричинити зростання цін на нафту та авіапаливо через війну в Ірані. Про це заявив міністр промисловості та туризму Іспанії Жорді Ереу.

Він переконаний, що Іспанія і цього року може зберегти стабільний потік туристів, але також допускає, що зростання цін може вплинути на попит.

Ми рекомендуємо людям купувати квитки зараз, тому що авіакомпанії зараз використовують керосин, закуплений деякий час тому, і тому існує елемент коливань цін,

– заявив він.

Водночас міністр повідомив, що Іспанія має досить великі запаси керосину та вищі робочі потужності, ніж чимало інших країн Європейського Союзу. Втім, він попередив, що якщо у країн, з яких зазвичай їдуть до Іспанії, виникнуть проблеми, вони вплинуть на Іспанію також.

Що ще варто знати туристам перед поїздкою до Іспанії?

Туризм – це дуже важлива галузь для Іспанії, і щороку цю країну відвідують десятки мільйонів туристів. До того ж кількість іноземців, що приїздять до Іспанії, з кожним роком росте – наприклад, у 2024 їх було 94 мільйони, а вже наступного року – на 3,2% більше, пише Euronews.

Але саме через таку велику кількість туристів правила на популярних курортах стають все суворішими. Наприклад, на одному з них планують штрафувати за одну дуже поширену пляжну звичку. За порушення нового правила доведеться заплатити до 750 євро.