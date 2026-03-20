Ось коли святкуватимуть Великдень в Польщі: не в ту ж дату, що в Україні

Великдень – це одне з найбільших християнських свят, і його дата щороку змінюється. А для українців, що переїхали до Польщі, все може стати навіть більш заплутаним – адже там цей день відзначають в зовсім іншу дату.

2026 року католики та православні знову святкуватимуть Великдень у різні дні – у Польщі це свято відбудеться 5 квітня, а ось в Україні його відзначатимуть аж 12 числа, пише BBC.

Чому в Україні та Польщі святкують Великдень у різні дні?

2025 року Великдень усі християни відзначали водночас – 20 квітня, навіть попри різні календарі. І лунали думки про те, що це була гарна можливість для Вселенського патріархату та Риму домовитися про подальше спільне святкування. Втім, виявилося, що розбіжності між православною й греко-католицькою та католицькою церквою надто великі.

І цьогоріч чимало людей плутаються щодо того, чи Великдень святкується "по-новому", чи "по-старому". У Польщі, як у католицькій країні, святкування припадає на 5 квітня. А ось в Україні реформа календаря на дату святкування Великодня не позначилася.

Водночас цьогоріч численна греко-католицька громада українців у Польщі, що налічує понад сотню храмів, вперше святкуватиме Великдень не за старою православною традицією, а разом з католиками.

Як у Польщі святкують Великдень?

У Польщі підготовка до Великодня починається ще задовго до свята, пише Univer.pl. І перший важливий день – це Попільна середа, тобто перший день великого посту, що починається за 40 днів до воскресіння Христа.

Також серед важливих днів Жирний четвер та Пальмова неділя. Кошик з продуктами у Польщі, до речі, святять не у неділю вранці, а в суботу – і для цього прикрашають його серветками та гілочками верби. Продуктів у кошику має бути обов'язково більше, ніж 7.

Що ще варто знати українцям у Польщі?