Експрезидент Ісландії влаштувався гідом у Національному парку: як реагують місцеві

Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який обіймав посаду президента Ісландії з 2016 по 2024 рік, влаштувався на роботу гідом у Національному парку Тінгвеллір. Він заявив, що закохався в це прекрасне місце.

Йоуганнессон влаштувався на роботу в Національний парк у травні 2025 року. Крім цього, експрезидент продовжує працювати істориком та обіймає посаду молодшого професора в Університеті Ісландії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Iceland monitor.

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Чому експрезидент влаштувався у Національний парк

Колишній президент Ісландії заявив, що розглядає цю роботу як "природне продовження своєї державної служби", але в інших умовах. Він сказав, що для нього "честь поділитися історією цього місця та Ісландії".

Йоуганнессон розповів, що ідея тут працювати виникла у нього незадовго до кінця його президентського терміну.

Він був у Тінгвеллірі 17 червня 2024 року й розмовляв з доглядачем парку щодо свого майбутнього. Під час бесіди Йоуганнессон сказав, що йому треба буде шукати роботу, а той хитро відповів: "хіба ти не хочеш просто приїхати сюди?".

Експрезидент розповів, що виконує різні обов'язки. Зокрема він відповідає на запитання в сервісному центрі, супроводжує екскурсійні групи та "готовий допомогти з будь-якими труднощами".

У перший день його відвідали групи дітей зі шкіл. Також в рамках екскурсії Золотим кільцем до парку завітали багато іноземних туристів.



Експрезидент Ісландії з туристами / Фото mbl.is / ​Magnea Marín

Більшість туристів не усвідомлюють, що їх веде колишній президент Ісландії.

Більшість відвідувачів не мають уявлення, хто я, і це просто чудово,

– сказав він.

Зокрема один з ісландців впізнав експрезидента лише через 45 хвилин. Чоловік здивовано запитав, що він тут робить.

Цікавий факт. Ісландія вважається найбезпечнішою країною світу для туристів.