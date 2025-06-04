Йоуганнессон устроился на работу в Национальный парк в мае 2025 года. Кроме этого, экс-президент продолжает работать историком и занимает должность младшего профессора в Университете Исландии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Iceland monitor.

Смотрите также В Варшаве популярную туристическую локацию можно посетить всего за 1 злотый: но касается не всех

Почему экс-президент устроился в Национальный парк

Бывший президент Исландии заявил, что рассматривает эту работу как "естественное продолжение своей государственной службы", но в других условиях. Он сказал, что для него "честь поделиться историей этого места и Исландии".

Йоуганнессон рассказал, что идея здесь работать возникла у него незадолго до конца его президентского срока.

Он был в Тингвеллире 17 июня 2024 года и разговаривал с смотрителем парка о своем будущем. Во время беседы Йоуганнессон сказал, что ему надо будет искать работу, а тот хитро ответил: "разве ты не хочешь просто приехать сюда?".

Экс-президент рассказал, что выполняет различные обязанности. В частности он отвечает на вопросы в сервисном центре, сопровождает экскурсионные группы и "готов помочь с любыми трудностями".

В первый день его посетили группы детей из школ. Также в рамках экскурсии по Золотому кольцу парк посетили многие иностранные туристы.



Экс-президент Исландии с туристами / Фото mbl.is / Magnea Marín

Большинство туристов не осознают, что их ведет бывший президент Исландии.

Большинство посетителей не имеют представления, кто я, и это просто замечательно,

– сказал он.

В частности один из исландцев узнал экс-президента только через 45 минут. Мужчина удивленно спросил, что он здесь делает.

Интересный факт. Исландия считается самой безопасной страной мира для туристов.