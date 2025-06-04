Водночас акція поширюється лише на деякі категорії відвідувачів, інші – платитимуть, як і раніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на waw4free.

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Вхід у музей сучасного мистецтва лише 1 злотий

Щоб зробити культурний досвід більш доступним, всі учні та студенти віком до 26 років тепер матимуть можливість оглянути музейні виставки за символічну плату всього в 1 злотий.

Ця ініціатива підтримується Міністерством культури й національної спадщини Польщі, яке надало фінансування для створення доступних квитків, орієнтованих на молодих відвідувачів.



Музей сучасного мистецтва у Варшаві можна відвідати за 1 злотий / Фото AP

Купити квитки можна у касах музею за адресою ul. Marszałkowska, 103 (Śródmieście).

Графік роботи музею:

вівторок – неділя: з 12:00 до 20:00;

понеділок: вихідний.

Останній вхід до Музею сучасного мистецтва у Варшаві можливий за 30 хвилин до закриття.

Також слід зазначити, що ця пропозиція має обмежений термін – діятиме з 1 червня до 30 вересня 2025 року.

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