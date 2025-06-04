Водночас акція поширюється лише на деякі категорії відвідувачів, інші – платитимуть, як і раніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на waw4free.
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Вхід у музей сучасного мистецтва лише 1 злотий
Щоб зробити культурний досвід більш доступним, всі учні та студенти віком до 26 років тепер матимуть можливість оглянути музейні виставки за символічну плату всього в 1 злотий.
Ця ініціатива підтримується Міністерством культури й національної спадщини Польщі, яке надало фінансування для створення доступних квитків, орієнтованих на молодих відвідувачів.
Музей сучасного мистецтва у Варшаві можна відвідати за 1 злотий / Фото AP
Купити квитки можна у касах музею за адресою ul. Marszałkowska, 103 (Śródmieście).
Графік роботи музею:
- вівторок – неділя: з 12:00 до 20:00;
- понеділок: вихідний.
Останній вхід до Музею сучасного мистецтва у Варшаві можливий за 30 хвилин до закриття.
Також слід зазначити, що ця пропозиція має обмежений термін – діятиме з 1 червня до 30 вересня 2025 року.
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