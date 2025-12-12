Чому Іспанія не для всіх: українка розкрила несподівані мінуси країни

Українка Поліна переїхала з Німеччини до сонячної Іспанії. Та навіть у цій популярній курортній країні не обійшлося без мінусів.

Чимало українців мріють не лише поїхати на відпочинок в Іспанію, але й переїхати до цієї країни. Та спершу варто дізнатися усі недоліки, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які є мінуси життя в Іспанії?

Українка переконана, що життя в Іспанії підійде далеко не для всіх – для одних вона стає країною мрій, а інші її "проклинають".

Перше, що помітила українка – це те, що в Іспанії багато жінок засмагають топлес на пляжі – із дітьми, онуками та навіть можуть грати в волейбол.

А ось великим мінусом дівчина вважає мовний бар'єр – адже більшість іспанців не знають англійської. Пощастити може хіба що у туристичних місцях у сезон. І навіть вивчення іспанської не завжди допомагає.

Іспанія поділена на багато регіонів, і мови там дуже сильно відрізняються. І навіть навчання в школах часто проходить не іспанською мовою,

– поділилася українка.

Окрім того, вона помітила, що в Іспанії справді низькі заробітні плати. Та попри те, що в середньому іспанці заробляють близько 2000 євро, багато з них дозволяють собі "класні квартири, машини та відпочинок".

