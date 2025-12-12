Почему Испания не для всех: украинка раскрыла неожиданные минусы страны
- Украинка Полина отметила, что в Испании существует языковой барьер, поскольку большинство испанцев не знают английского, а языки в разных регионах страны сильно отличаются.
- В Испании низкие заработные платы, хотя средний доход составляет около 2000 евро, что позволяет многим испанцам иметь комфортную жизнь.
Украинка Полина переехала из Германии в солнечную Испанию. Но даже в этой популярной курортной стране не обошлось без минусов.
Многие украинцы мечтают не только поехать на отдых в Испанию, но и переехать в эту страну. Но сначала стоит узнать все недостатки, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Какие есть минусы жизни в Испании?
Украинка убеждена, что жизнь в Испании подойдет далеко не для всех – для одних она становится страной мечты, а другие ее "проклинают".
Первое, что заметила украинка – это то, что в Испании много женщин загорают топлес на пляже – с детьми, внуками и даже могут играть в волейбол.
А вот большим минусом девушка считает языковой барьер – ведь большинство испанцев не знают английского. Повезти может разве что в туристических местах в сезон. И даже изучение испанского не всегда помогает.
Украинка рассказала о минусах Испании: смотрите видео
Испания разделена на много регионов, и языки там очень сильно отличаются. И даже обучение в школах часто проходит не на испанском языке,
– поделилась украинка.
Кроме того, она заметила, что в Испании действительно низкие заработные платы. Но несмотря на то, что в среднем испанцы зарабатывают около 2000 евро, многие из них позволяют себе "классные квартиры, машины и отдых".
Украинка, живущая в Испании, раскрыла, что ее больше всего удивляет в этой стране. Одна из необычных вещей – это тактильность местных.
Между тем украинка поделилась, что ее раздражает в Испании больше всего – в частности, ей не нравится бюрократия и то, что испанцы никогда не спешат.