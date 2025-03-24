Україна відкриє новий пункт пропуску з Угорщиною: в чому його особливість

Скоро запрацює пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною. Його оформлення вже майже завершене.

Новий пункт пропуску планують відкрити на початку квітня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Що відомо про новий пункт пропуску України з Угорщиною

Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" погодили ще у квітні минулого року.

Цей ПП споруджений на тимчасовій (модульній) інфраструктурі. Він буде призначений для оформлення легкових авто до 3,5 тонн, і працюватиме лише у денний час.



ПП "Велика Паладь – Надьгодош" запрацює на початку квітня / Мінрозвитку громад та територій

Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби,

– повідомили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що його спорудження вже завершується. Також завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, й облаштовано напрямки руху транспорту.

Наразі триває підключення до необхідних комунікацій (водо- та електропостачання, інтерету), встановлюються шлагбауми,

– розповіли у пресслужбі.

Довідка. Наразі на кордоні з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, найбільший з них – "Чоп – Захонь", який єдиний призначений для перетину вантажівок понад 7,5 тонн, які їдуть з товарами. У лютому цього року там вперше запрацювало слотування для єЧерги.