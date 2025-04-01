Не тільки Британія: в яких країнах є король і королева
- У світі існує близько 40 монархій, більшість з яких конституційні, де влада монарха обмежена законом або парламентом.
- Королі та королеви виконують дипломатичні місії, підтримують благодійні проєкти та зберігають культурні традиції, а деякі країни формально визнають британського монарха як свого короля.
Монархія є однією з найдавніших форм правління. Вона збереглася й у 21 столітті, хоч значно трансформувалася.
Сьогодні у світі існує близько 40 монархій, і більшість із них – конституційні, де влада монарха обмежена законом або парламентом. Про це пише 24 Канал.
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Сучасні королі та королеви рідко ухвалюють закони чи втручаються у політику, але залишаються важливими фігурами для своїх народів. Вони виконують дипломатичні місії, підтримують благодійні проєкти та зберігають культурні традиції.
Наприклад, британський король Чарльз III активно займається екологічними ініціативами, а король Феліпе VI в Іспанії допомагає зміцнювати єдність країни.
У яких країнах Європи є королі
- Велика Британія – Король Чарльз III;
- Іспанія – Король Феліпе VI;
- Бельгія – Король Філіп I;
- Нідерланди – Король Віллем-Олександр;
- Данія – Король Фредерік X;
- Швеція – Король Карл XVI Густав;
- Норвегія – Король Гаральд V.
Цікаво, що багато країн, зокрема Канада, Австралія та Нова Зеландія, формально визнають британського монарха як свого короля.
Чарльз III, король Великої Британії / NZ Herald
Королі, султани та імператори в інших країнах
- Японія – Імператор Нарухіто;
- Таїланд – Король Маха Вачиралонгкорн;
- Малайзія – Король Ібрагім Іскандар;
- Бруней – Султан Хассанал Болкіах;
- Саудівська Аравія – Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд;
- Йорданія – Король Абдалла II;
- Марокко – Король Мухаммед VI;
- Бахрейн – Король Хамад ібн Іса Аль Халіфа;
- Оман – Султан Гайсам бін Тарік;
- Есватіні (Свазіленд) – Король Мсваті III;
- Тонга – Король Тупоу VI.