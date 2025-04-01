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1 квітня, 10:36
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Не тільки Британія: в яких країнах є король і королева

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У світі існує близько 40 монархій, більшість з яких конституційні, де влада монарха обмежена законом або парламентом.
  • Королі та королеви виконують дипломатичні місії, підтримують благодійні проєкти та зберігають культурні традиції, а деякі країни формально визнають британського монарха як свого короля.

Монархія є однією з найдавніших форм правління. Вона збереглася й у 21 столітті, хоч значно трансформувалася.

Сьогодні у світі існує близько 40 монархій, і більшість із них – конституційні, де влада монарха обмежена законом або парламентом. Про це пише 24 Канал.

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Сучасні королі та королеви рідко ухвалюють закони чи втручаються у політику, але залишаються важливими фігурами для своїх народів. Вони виконують дипломатичні місії, підтримують благодійні проєкти та зберігають культурні традиції.

Наприклад, британський король Чарльз III активно займається екологічними ініціативами, а король Феліпе VI в Іспанії допомагає зміцнювати єдність країни.

У яких країнах Європи є королі 

  • Велика Британія – Король Чарльз III;
  • Іспанія – Король Феліпе VI;
  • Бельгія – Король Філіп I;
  • Нідерланди – Король Віллем-Олександр;
  • Данія – Король Фредерік X;
  • Швеція – Король Карл XVI Густав;
  • Норвегія – Король Гаральд V.

Цікаво, що багато країн, зокрема Канада, Австралія та Нова Зеландія, формально визнають британського монарха як свого короля.


Чарльз III, король Великої Британії / NZ Herald

Королі, султани та імператори в інших країнах

  • Японія – Імператор Нарухіто;
  • Таїланд – Король Маха Вачиралонгкорн;
  • Малайзія – Король Ібрагім Іскандар;
  • Бруней – Султан Хассанал Болкіах;
  • Саудівська Аравія – Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд;
  • Йорданія – Король Абдалла II;
  • Марокко – Король Мухаммед VI;
  • Бахрейн – Король Хамад ібн Іса Аль Халіфа;
  • Оман – Султан Гайсам бін Тарік;
  • Есватіні (Свазіленд) – Король Мсваті III;
  • Тонга – Король Тупоу VI.