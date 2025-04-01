Не тільки Британія: в яких країнах є король і королева

Монархія є однією з найдавніших форм правління. Вона збереглася й у 21 столітті, хоч значно трансформувалася.

Сьогодні у світі існує близько 40 монархій, і більшість із них – конституційні, де влада монарха обмежена законом або парламентом. Про це пише 24 Канал.

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Сучасні королі та королеви рідко ухвалюють закони чи втручаються у політику, але залишаються важливими фігурами для своїх народів. Вони виконують дипломатичні місії, підтримують благодійні проєкти та зберігають культурні традиції.

Наприклад, британський король Чарльз III активно займається екологічними ініціативами, а король Феліпе VI в Іспанії допомагає зміцнювати єдність країни.

У яких країнах Європи є королі

Велика Британія – Король Чарльз III;

Іспанія – Король Феліпе VI;

Бельгія – Король Філіп I;

Нідерланди – Король Віллем-Олександр;

Данія – Король Фредерік X;

Швеція – Король Карл XVI Густав;

Норвегія – Король Гаральд V.

Цікаво, що багато країн, зокрема Канада, Австралія та Нова Зеландія, формально визнають британського монарха як свого короля.



Чарльз III, король Великої Британії / NZ Herald

Королі, султани та імператори в інших країнах