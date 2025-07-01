У Великій Британії спишуть королівський поїзд, який їздив з 19 століття: причина несподівана

Король Чарльз III виведе з експлуатації поїзд, який їздив з часів королеви Вікторії. Наразі королівська родина шукає місце для тривалого зберігання його історичних частин.

Скарбник короля Джеймс Чалмерс повідомив, що монарх погодився остаточно вивести поїзд з експлуатації у 2027 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Чому королівський поїзд знімають з експлуатації

Королева Вікторія, пращурка Чарльза у шостому поколінні, замовила перші королівські вагони ще у 1869 році. Зараз у складі 9 вагонів, останній з яких додали у 1986 році.

Однак тепер його обслуговування та зберігання стали дуже дорогими. Наприклад, минулого року він здійснив лише дві поїздки, які коштували майже 80 тисяч фунтів стерлінгів (це понад 4 з половиною мільйони гривень).

Це при тому, що королівська родина вже давно має альтернативу у вигляді гелікоптерів, які більш економічні.

Британську монархію регулярно критикують за нецільову розтрату державних коштів, тож король наважився зменшити витрати.

Королівський потяг, звичайно, був частиною національного життя протягом багатьох десятиліть, його любили та піклувалися всі причетні. Але, рухаючись вперед, ми не повинні бути зв’язані минулим. Так само як більшість аспектів роботи королівської сім'ї були модернізовані та адаптовані до сучасних реалій, так само настав час попрощатися з найдорожчими традиціями, щоб бути дисциплінованими та прогресивними у розподілі фінансів,

– сказав скарбник короля.

Попри це, очікується, що фінансування монаршої родини з державного бюджету все одно зросте у найближчі 2 роки щонайменше на 46 мільйонів фунтів стерлінгів (63 мільйони доларів).