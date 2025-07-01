Казначей короля Джеймс Чалмерс сообщил, что монарх согласился окончательно вывести поезд из эксплуатации в 2027 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему королевский поезд снимают с эксплуатации

Королева Виктория, пращурка Чарльза в шестом поколении, заказала первые королевские вагоны еще в 1869 году. Сейчас в составе 9 вагонов, последний из которых добавили в 1986 году.

Однако теперь его обслуживание и хранение стали очень дорогими. Например, в прошлом году он совершил только две поездки, которые стоили почти 80 тысяч фунтов стерлингов (это более 4 с половиной миллионов гривен).

Это при том, что королевская семья уже давно имеет альтернативу в виде вертолетов, которые более экономичны.

Британскую монархию регулярно критикуют за нецелевую растрату государственных средств, поэтому король решился уменьшить расходы.

Королевский поезд, конечно, был частью национальной жизни в течение многих десятилетий, его любили и заботились все причастные. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым. Так же как большинство аспектов работы королевской семьи были модернизированы и адаптированы к современным реалиям, так же пришло время попрощаться с самыми дорогими традициями, чтобы быть дисциплинированными и прогрессивными в распределении финансов,

– сказал казначей короля.

Несмотря на это, ожидается, что финансирование монаршей семьи из государственного бюджета все равно возрастет в ближайшие 2 года минимум на 46 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов).