Там сонце не заходить за горизонт 2 місяці: у якому місті найдовший полярний день

У місті Утікаґвік в Алясці найдовший полярний день. Цей населений пункт розміщений за Полярним колом, тож сонце там не заходить за горизонт близько 2 місяців.

Утікаґвік розташований на північному заході Аляски. Про це пише 24 Канал.

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Довідка. Утікаґвік є найпівнічнішим містом в США й розташоване в районі вічної мерзлоти. Попри холодний клімат, там проживають майже 5 тисяч людей.

Скільки триває полярний день в Утікаґвік

Загалом сонце в Утікаґвіку не заходить упродовж приблизно 82 – 84 днів, від середини травня й аж до початку серпня.

Весь цей період сонце поступово рухається небом, але не "опускається" за горизонт. І навіть тоді, коли "сонячний диск" розміщений дуже низько, він все ще добре освітлює землю.



Місто Утікаґвік / Вікіпедія

Утім, після полярного дня починається полярна ніч, яка триває з початку листопада до середини січня.

Утікаґвік: показуємо на карті

Між полярним днем і полярною ніччю відбувається перехідний період, під час якого сонце сходить та заходить. Тоді тривалість дня поступово скорочується, поки місто остаточно не зануриться в темряву на кілька місяців.