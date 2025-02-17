Утикагвик расположен на северо-западе Аляски. Об этом пишет 24 Канал.

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Справка. Утикагвик является самым северным городом в США и расположен в районе вечной мерзлоты. Несмотря на холодный климат, там проживают почти 5 тысяч человек.

Сколько длится полярный день в Утикагвике

В целом солнце в Утикагвике не заходит в течение примерно 82 – 84 дней, от середины мая и до начала августа.

Весь этот период солнце постепенно движется по небу, но не "опускается" за горизонт. И даже тогда, когда "солнечный диск" размещен очень низко, он все еще хорошо освещает землю.



Город Утикагвик / Википедия

Впрочем, после полярного дня начинается полярная ночь, которая длится с начала ноября до середины января.

Утикагвик: показываем на карте

Между полярным днем и полярной ночью происходит переходный период, во время которого солнце восходит и заходит. Тогда продолжительность дня постепенно сокращается, пока город окончательно не погрузится в темноту на несколько месяцев.