Утикагвик расположен на северо-западе Аляски. Об этом пишет 24 Канал.
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Справка. Утикагвик является самым северным городом в США и расположен в районе вечной мерзлоты. Несмотря на холодный климат, там проживают почти 5 тысяч человек.
Сколько длится полярный день в Утикагвике
В целом солнце в Утикагвике не заходит в течение примерно 82 – 84 дней, от середины мая и до начала августа.
Весь этот период солнце постепенно движется по небу, но не "опускается" за горизонт. И даже тогда, когда "солнечный диск" размещен очень низко, он все еще хорошо освещает землю.
Впрочем, после полярного дня начинается полярная ночь, которая длится с начала ноября до середины января.
Утикагвик: показываем на карте
Между полярным днем и полярной ночью происходит переходный период, во время которого солнце восходит и заходит. Тогда продолжительность дня постепенно сокращается, пока город окончательно не погрузится в темноту на несколько месяцев.