У Греції власникам ресторанів та кафе довелося зіштовхнутися з неприємним парадоксом: попри те, що туристів побільшало, вільних місць у ресторанах – також.

Грецькі ресторани цього літа зіштовхнулися зі значними труднощами – і це навіть попри те, що кількість іноземних туристів досягла рекордних показників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому кількість відвідувачів у грецьких ресторанах зменшується?

Цьогоріч кількість відвідувачів закладів громадського харчування у Греції впала аж на 20% порівняно з попереднім роком. І деякі регіони постраждали навіть сильніше – а зростання операційних витрат тільки посилює тиск на й без того перевантажений бізнес.

А ось супермаркети на островах та на Криті демонструють значне зростання у продажах – адже саме туди туристи йдуть, аби купити готові страви чи продукти. Ця дешева альтернатива ресторанам встає все популярнішою – і за рік продажі супермаркетів у всій Греції зросли на 7,8%.

Особливо добре помітне зростання продажів на курортних островах – там воно збільшилося на 11,3%. Президент Асоціації громадського харчування Накоса Янніс Пападопулос поділився, що ця тенденція стала очевидною ще попереднього літа, але цьогоріч тільки посилилася.

Кількість відвідувачів зросла після 15 липня, але туристи залишаються на коротший період і витрачають менше на харчування поза домом, що збільшує продажі в супермаркетах, послуги з виносу та доставку,

– додав він.

Але ще сильніше криза торкнулася грецьких місцевих жителів: через те, що туристи завищують ціни, вони більше не можуть дозволити собі харчуватися поза домом так часто, як раніше. Дослідження також показують, що 2025 року кожен другий грек не може поїхати у відпустку.



У грецьких ресторанах зменшується кількість замовлень / Фото Pexels

