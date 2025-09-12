В Греции владельцам ресторанов и кафе пришлось столкнуться с неприятным парадоксом: несмотря на то, что туристов стало больше, свободных мест в ресторанах – тоже.

Греческие рестораны этим летом столкнулись со значительными трудностями – и это даже несмотря на то, что количество иностранных туристов достигло рекордных показателей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему количество посетителей в греческих ресторанах уменьшается?

В этом году количество посетителей заведений общественного питания в Греции упало аж на 20% по сравнению с предыдущим годом. И некоторые регионы пострадали даже сильнее – а рост операционных расходов только усиливает давление на и без того перегруженный бизнес.

А вот супермаркеты на островах и на Крите демонстрируют значительный рост в продажах – ведь именно туда туристы идут, чтобы купить готовые блюда или продукты. Эта дешевая альтернатива ресторанам становится все популярнее – и за год продажи супермаркетов во всей Греции выросли на 7,8%.

Особенно хорошо заметен рост продаж на курортных островах – там оно увеличилось на 11,3%. Президент Ассоциации общественного питания Накоса Яннис Пападопулос поделился, что эта тенденция стала очевидной еще предыдущим летом, но в этом году только усилилась.

Количество посетителей выросло после 15 июля, но туристы остаются на более короткий период и тратят меньше на питание вне дома, что увеличивает продажи в супермаркетах, услуги по выносу и доставку,

– добавил он.

Но еще сильнее кризис затронул греческих местных жителей: из-за того, что туристы завышают цены, они больше не могут позволить себе питаться вне дома так часто, как раньше. Исследования также показывают, что в 2025 году каждый второй грек не может поехать в отпуск.



В греческих ресторанах уменьшается количество заказов / Фото Pexels

