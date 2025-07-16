Назвали 3 найдешевші країни для переїзду у світі: 2 з них в Європі

Одразу 2 країни Євросоюзу потрапили у перелік найдешевших країн для експатів. А ось на першому місці опинилася країна, розміщена у Північній Америці.

Також журналісти назвали найдорожчі країни для переїзду. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economic Times.

Дивіться також Від 4 000 доларів на людину: найдорожчі міста світу для життя у 2025-му

Найдешевші країни у світі для переїзду

На третьому місці у рейтингу – Польща. Зокрема з усіх країн світу там найдешевші ціни у кіно – трохи більше ніж 7 доларів. Також там невеликі тарифи за інтернет – близько 16 доларів на місяць. Крім того, абонемент у спортзал коштує всього 36 доларів на місяць – це третє місце за доступністю у світі.

На другому місці – Литва. Там найдешевший середній рахунок за інтернет – близько 15 доларів на місяць. Також там один із найдешевших проїздів у громадському транспорті – квиток в один бік коштує близько одного долара.

На першому місці – Мексика. Місцеві жителі найменше платять за комунальні послуги – приблизно 61 долар на місяць. А місячні абонементи у спортзал чи не найдешевші у світі – приблизно 33 долари.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.

Натомість найдорожчими країнами для переїзду виявилися Швейцарія, Ісландія та Норвегія.



Мексика – найдешевша країна для переїзду у світі / Pexels

До слова, раніше Євростат оприлюднив перелік країн з найнижчими цінами в ЄС. Рейтинг очолили Румунія, Словаччина та Польща.