Усі туди хочуть: розкрито найкращі країни для переїзду 2025 року
- Канада є найпопулярнішою країною для переїзду за даними глобальних пошуків Google, з 269 220 запитами.
- Найкращими країнами для переїзду за опитуванням експатів є Панама, Колумбія, Мексика, Таїланд та В'єтнам.
Чимало людей розглядають можливість переїзду за кордон, і з зовсім різних причин – безпека, вартість життя, і навіть краща погода.
Перелік країн, що найкраще підходять для переїзду, може неабияк здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Цікаво "Хвиля антиукраїнської ненависті": з українського консульства в Польщі зірвали прапор
Які країни найкращі для переїзду?
Канада
Аналіз глобальних даних пошуку Google показав, що найбільше людей прагнуть переїзду до Канади – адже аж 269 220 пошукових запитів стосувалися цієї країни. Окрім того, Канада випередила 74 інші держави, що були включені до дослідження.
І Канада серед бажаних для переїзду країн перемагає вже не вперше – торік вона також приваблювала до себе найбільше експатів. Серед основних причин такої популярності – висока якість життя та неймовірні природні ландшафти.
Австралія
Далека Австралія посіла друге місце – інформацію про переїзд туди шукали 207 900 разів. Людей континент приваблює спокійним способом життя та неймовірними пляжами.
Австралія вважається однією з найкращих країн для переїзду / Фото Pexels
Ірландія
Ця країна несподівано посіла третє місце серед найбажаніших для переїзду країн з 179 400 запитів на рік.
Ось ще кілька популярних країн для переїзду:
- Нова Зеландія;
- Японія;
- Португалія;
- Коста-Рика;
- Іспанія;
- Нідерланди;
- Таїланд.
Втім, опитування експатів 172 національностей дало зовсім інші результати, пише BBC. Згідно з ним, найкращими країнами для переїзду є Панама, Колумбія, Мексика, Таїланд та В'єтнам.
Які ще новини з-за кордону потрібно знати?
Українка, що живе у Чехії, поділилася, які незвичні штрафи можна отримати в країні. Про більшість з них українці навіть не підозрюють.
Тим часом в іспанському аеропорту Пальми виникли проблеми через надто великий літак еміра Катару. Після приземлення літака довелося перевірити злітно-посадкову смугу на предмет пошкоджень, що зупинило роботу аеропорту на певний час.