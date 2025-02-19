Країна мільярдерів: назвали найкращий напрямок для відпочинку у 2025 році

Експерти назвали найкращі міста Європи для відпочинку у 2025 році. На першому місці – країна багатіїв та азартних ігор.

Перш ніж визначити найкращий напрямок 2025 року, експерти проаналували понад 500 захопливих місць. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Europe's Best Destinations.

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Найкращий напрямок 2025

Експерти порталу Europe's Best Destinations опитали понад 1,2 мільйона мандрівників зі 158 країн. Після цього вони визначили 20 найпопулярніших європейських напрямків 2025 року.

На першому місці – Монако. Зазначається, що ця мікрокраїна "пропонує виняткові враження для всіх мандрівників". Вона поєднує в собі все, що хочеться отримати під час подорожі.

Завдяки ідеальному поєднанню стійкості, розкоші, культури, гастрономії, оздоровлення, спорту та цілорічних заходів, Монако пропонує виняткові враження для всіх мандрівників. Чи то романтична відпустка, чи то сімейний відпочинок, чи то ексклюзивний відпочинок, князівство вирізняється комфортом, вишуканістю та обслуговуванням світового класу,

– підсумували експерти.



Вид на Монако / Pexels

Загалом у рейтинг 20 найкращих напрямків Європи у 2025 році увійшли: