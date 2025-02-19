Країна мільярдерів: назвали найкращий напрямок для відпочинку у 2025 році
Експерти назвали найкращі міста Європи для відпочинку у 2025 році. На першому місці – країна багатіїв та азартних ігор.
Перш ніж визначити найкращий напрямок 2025 року, експерти проаналували понад 500 захопливих місць. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Europe's Best Destinations.
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Найкращий напрямок 2025
Експерти порталу Europe's Best Destinations опитали понад 1,2 мільйона мандрівників зі 158 країн. Після цього вони визначили 20 найпопулярніших європейських напрямків 2025 року.
На першому місці – Монако. Зазначається, що ця мікрокраїна "пропонує виняткові враження для всіх мандрівників". Вона поєднує в собі все, що хочеться отримати під час подорожі.
Завдяки ідеальному поєднанню стійкості, розкоші, культури, гастрономії, оздоровлення, спорту та цілорічних заходів, Монако пропонує виняткові враження для всіх мандрівників. Чи то романтична відпустка, чи то сімейний відпочинок, чи то ексклюзивний відпочинок, князівство вирізняється комфортом, вишуканістю та обслуговуванням світового класу,
– підсумували експерти.
Загалом у рейтинг 20 найкращих напрямків Європи у 2025 році увійшли:
- Монако;
- Рига, Латвія;
- Дубровник і Цавтат, Хорватія;
- Мадрид, Іспанія;
- Намур, Бельгія;
- Амстердам, Нідерланди;
- Ольяу, Португалія;
- Острів Млєт, Хорватія;
- Лісабон, Португалія;
- Антипаксос, Греція;
- Дермі, Албанія;
- Бат, Велика Британія;
- Фолегандрос, Греція;
- Стамбул, Туреччина;
- Ез, Франція;
- Аскона, Швейцарія;
- Олесунн, Норвегія;
- Кассіс, Франція;
- Севілья, Іспанія;
- Порто-Монтенегро, Чорногорія.