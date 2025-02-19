Прежде чем определить лучшее направление 2025 года, эксперты проанализировали более 500 увлекательных мест. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Europe's Best Destinations.

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Лучшее направление 2025 года

Эксперты портала Europe's Best Destinations опросили более 1,2 миллиона путешественников из 158 стран. После этого они определили 20 самых популярных европейских направлений 2025 года.

На первом месте – Монако. Отмечается, что эта микространа "предлагает исключительные впечатления для всех путешественников". Она сочетает в себе все, что хочется получить во время путешествия.

Благодаря идеальному сочетанию устойчивости, роскоши, культуры, гастрономии, оздоровления, спорта и круглогодичных мероприятий, Монако предлагает исключительные впечатления для всех путешественников. Будь то романтический отпуск, или семейный отдых, или эксклюзивный отдых, княжество отличается комфортом, изысканностью и обслуживанием мирового класса,

– подытожили эксперты.



Вид на Монако / Pexels

В общем в рейтинг 20 лучших направлений Европы в 2025 году году вошли: