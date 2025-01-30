Відпочити від натовпу: 10 країн Європи, де найменше туристів, а дарма

На відміну від галасливих натовпів, які стікаються до популярних європейських напрямків, кілька менш відомих локацій залишаються поза увагою масового туризму. А дарма, адже ці приховані перлини можуть похвалитися безліччю визначних пам'яток і вражень.

24 Канал з посиланням на дослідження круїзного оператора Riviera Travel називає 10 країн Європи, які наразі відвідують найменше туристів. Там можна відпочити від переповнених людьми вулиць і черг до музеїв.

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Люксембург – найменш відвідуваний туристичний напрямок

У звіті Люксембург був визнаний найменш відвідуваною туристичною дестинацією в Європі: у 2023 році мандрівники провели в країні лише 3,4 мільйона ночей. На противагу цьому, Іспанія повідомила про 484,9 мільйона ночівель за той самий період, що підкреслює значну різницю в рівнях туризму між цими двома країнами.

Хоча в Люксембурзі є пишна, зручна для піших прогулянок сільська місцевість і Арденнський ліс, красиві ущелини і прекрасна столиця, ця крихітна країна перебуває в тіні Франції, Німеччини та Бельгії,

– пояснюють експерти видання Time Out.

У 2023 році Латвія посіла другу позицію – відвідувачі провели в країні загалом 4,3 мільйона ночей. Естонія посіла третє місце, зафіксувавши 6,3 мільйона ночівель.

Експерти підкреслюють, що однією з ключових привабливостей для туристів у країнах Балтії є відносно низькі ціни, що робить їх привабливим напрямком для подорожей.



Латвія посіла друге місце серед країн з найменшою кількістю туристів / Фото Unsplash

10 напрямків у Європі з найменшою кількістю відвідувачів

Люксембург. Латвія. Естонія. Мальта. Сербія. Словаччина. Словенія. Болгарія. Румунія. Угорщина.

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