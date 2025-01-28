Тому аналітики компанії InsureandGo з'ясували, яке місто найчастіше згадується у кіно за всю історію його існування, починаючи з 1892 року. Париж виявився найчастіше згадуваним містом на екранах із загальною кількістю 33 078 згадок.

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Париж згадувався в кінематографі понад 33 тисячі разів

Столиця Франції отримала найбільшу кількість згадок на екранах – в кіно різних жанрів за всю історію його існування з 1892 року. Це місто на першому місці з понад 33 тисячами згадок у фільмах.

Париж є найбільш цитованим містом в історії кіно і єдиним французьким містом у двадцятці найкращих. "У нас завжди буде Париж" з фільму "Касабланка" 1942 року – одна з найзнаковіших фраз на великому екрані, але це не єдиний фільм, який вшановує місто кохання,

– відзначають експерти.

Такі фільми, як "Кримінальне чтиво" (1994), "Розумник Вілл Гантінг" (1998), "Початок" (2010) та улюблений мультфільм "Рататуй" (2007) – усі посилаються на столицю Франції, роблячи її міцним культурним орієнтиром.



Найчастіше у фільмах згадувалася французька столиця Париж / Фото Pexels

Лондон, Велика Британія, посідає друге місце з 30 624 згадками, а Рим, Італія, замикає трійку лідерів з 16 371 згадкою.

10 найбільш згадуваних у фільмах міст світу

Париж, Франція; Лондон, Велика Британія; Рим, Італія; Чикаго, США; Бостон, США; Лос-Анджелес, США; Берлін, Німеччина; Токіо, Японія; Маямі, США; Сідней, Австралія.

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