Ціни квитки за цим маршрутом стартують від 35 євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Trenitalia France.

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Париж і Мілан з'єднають прямим поїздом

Між двома мальовничими містами Франції та Італії з 1 квітня 2025 року встановлять щоденне залізничне сполучення.

Рух потяга Париж-Мілан можливий з 1 квітня 2025 року! Тепер ви можете забронювати квитки на поїзд,

– йдеться у повідомленні.

Початкові відправлення в обох напрямках заплановані приблизно на 7:00 ранку, а друга група поїздів відправляється після 15:00. Подорож займе трохи менш як 7 годин.

Потяги робитимуть заплановані зупинки в кількох ключових містах під час своєї подорожі. Пасажири можуть розраховувати на висадку в Ліоні, Шамбері, Сен-Жан-де-Морієн та Модені у Франції, а також в Ульсі та Турині в Італії.

Бронювання квитків за цим маршрутом відкрилося з 21 січня 2025 року. Згідно з даними системи Trenitalia France, ціни на квитки стартують від 35 євро, якщо бронювати їх заздалегідь.

Нагадаємо, залізничне сполучення на цьому маршруті було призупинено з серпня 2023 року через значні пошкодження, спричинені зсувом ґрунту поблизу Мор'єна у французьких Альпах.