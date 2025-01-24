Цены билетов по этому маршруту стартуют от 35 евро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Trenitalia France.

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Париж и Милан соединят прямым поездом

Между двумя живописными городами Франции и Италии с 1 апреля 2025 года установят ежедневное железнодорожное сообщение.

Движение поезда Париж-Милан возможно с 1 апреля 2025 года! Теперь вы можете забронировать билеты на поезд,

– говорится в сообщении.

Начальные отправления в обоих направлениях запланированы примерно на 7:00 утра, а вторая группа поездов отправляется после 15:00. Путешествие займет чуть менее 7 часов.

Поезда будут делать запланированные остановки в нескольких ключевых городах во время своего путешествия. Пассажиры могут рассчитывать на высадку в Лионе, Шамбери, Сен-Жан-де-Мориен и Модене во Франции, а также в Ульсе и Турине в Италии.

Бронирование билетов по этому маршруту открылось с 21 января 2025 года. Согласно данным системы Trenitalia France, цены на билеты стартуют от 35 евро, если бронировать их заранее.

Напомним, железнодорожное сообщение на этом маршруте было приостановлено с августа 2023 года из-за значительных повреждений, вызванных оползнем почвы вблизи Морьена во французских Альпах.