Поэтому аналитики компании InsureandGo выяснили, какой город чаще всего упоминается в кино за всю историю его существования, начиная с 1892 года. Париж оказался самым часто упоминаемым городом на экранах с общим количеством 33 078 упоминаний.

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Париж упоминался в кинематографе более 33 тысяч раз

Столица Франции получила наибольшее количество упоминаний на экранах – в кино разных жанров за всю историю его существования с 1892 года. Этот город на первом месте с более 33 тысячами упоминаний в фильмах.

Париж является самым цитируемым городом в истории кино и единственным французским городом в двадцатке лучших. "У нас всегда будет Париж" из фильма "Касабланка" 1942 года – одна из самых знаковых фраз на большом экране, но это не единственный фильм, который чтит город любви,

– отмечают эксперты.

Такие фильмы, как "Криминальное чтиво" (1994), "Умник Уилл Хантинг" (1998), "Начало" (2010) и любимый мультфильм "Рататуй" (2007) – все ссылаются на столицу Франции, делая ее прочным культурным ориентиром.



Чаще всего в фильмах упоминалась французская столица Париж / Фото Pexels

Лондон, Великобритания, занимает второе место с 30 624 упоминаниями, а Рим, Италия, замыкает тройку лидеров с 16 371 упоминанием.

10 самых упоминаемых в фильмах городов мира

Париж, Франция; Лондон, Великобритания; Рим, Италия; Чикаго, США; Бостон, США; Лос-Анджелес, США; Берлин, Германия; Токио, Япония; Майами, США; Сидней, Австралия.

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