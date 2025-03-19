Риба вариться живцем, а птахи падають з неба: назвали найспекотніше місто світу

Колись це місто називали "Марселем Перської затоки" за його успішну рибну промисловість і гамірні пляжі. Але зараз там панує жахлива спека, через яку навіть найпалкіші дні в Європі здаються прохолодними.

Місто Кувейт, побудоване в основному з міцного бетону, поступово стає занадто спекотним для безпечного проживання. У літні місяці перебувати на вулиці там небезпечно більшу частину дня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Рівень спеки у Кувейті за межею розуміння європейця

У 2016 році метеостанція на півночі Кувейту зафіксувала температуру +54 градуси – третє найвище значення у світі. У 2021 році у країні було понад 19 днів спеки вище +50 градусів і очікується, що цьогоріч сумний рекорд буде побито. Крім цього, прогнози показують збільшення температури у Кувейті майже на +6 градусів до кінця століття.

Наукові дані також свідчать про те, що кількість річних опадів суттєво зменшилась, що призводить до частих і сильних пилових бур.

Все дійшло до того, що влітку 2024 року влада Кувейту встановила кондиціонери на вулицях, щоб допомогти людям краще переносити спеку.

Також були тривожні звіти про птахів, які падають мертвими з неба, і про морських коників, які заживо зварюються у затоці. Навіть найвитриваліші голуби шукають притулку від яскравого сонця.



Кувейт – найспекотніше місто у світі / Pexels

Зверніть увагу. Температура вище +50 градусів за Цельсієм – небезпечна. Вона може призвести до серйозних ускладнень: перегрівання, проблем із серцем і навіть смерті.

Дослідники вказують, що якщо кліматичні зміни у Кувейті безконтрольно продовжуватимуться, то рівень смертності серед жителів з цієї причини може зрости до 11,7% до кінця цього століття.

Експерт з охорони навколишнього середовища Салман Зафар зауважив, що також Кувейт може зіткнутися з серйозними наслідками глобального потепління у вигляді повеней, посух, частих піщаних бур, втрати біорізноманіття, загрози сільськогосподарському виробництву та спалаху хвороб.