Під час круїзу Royal Caribbean трапилось дещо дуже неприємне. Це один зі страхів багатьох сучасних людей.

Одна з пасажирок лайнера помітила, що чийсь телефон впав на край лайнера та завис за кілька сантиметрів від води. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у тіктоці @abbythepremedrunner, пише 24 Канал.

Як доля телефону сколихнула мережу?

Неприємний інцидент трапився на борту 12-поверхового круїзного лайнера Icon of the Seas компанії Royal Caribbean.

24-річна пасажирка Еббі Морріс зі США помітила чийсь телефон на вузькому виступі корпусу корабля. Він завис буквально в кількох сантиметрах від води.

Телефон впав на корпус корабля: дивіться відео

Смартфон лежав на самому краю під усіма балконами й каютами. Дівчина повідомила про знахідку члену екіпажу, але після вечері гаджет усе ще перебував на місці.

Відео швидко завірусилося в мережі, адже впустити смартфон у море – один із найбільших страхів під час подорожі. Деякі з коментаторів написали, що навіть ризикнули б спуститися за пристроєм.

Доля смартфона залишилась невідомою. Дівчина зізналася, що наступного дня вже не ходила перевіряти, чи він досі там лежить.

