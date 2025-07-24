Кіпр охопили лісові пожежі: цілі села згоріли вщент, а люди опинилися в пастці – жахливі кадри

Лісові пожежі на Кіпрі вийшли з-під контролю. Сильне полум'я охопило популярні туристичні регіони поблизу Лімасола.

Численні будинки й транспортні засоби стали пасткою для людей, які не мають можливості вибратися звідти. Зусилля з евакуації тривають, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Яка ситуація з лісовими пожежами на Кіпрі?

Руйнівна пожежа спалахнула близько полудня 23 липня, спустошивши щонайменше 100 квадратних кілометрів виноробного регіону на північ від Лімасола. Станом на ранок 24 липня кілька осередків пожежі залишалися активними.

Як відомо, щонайменше 10 осіб отримали поранення, двоє з них у важкому стані. На жаль, дві жертви були знайдені мертвими у згорілому автомобілі, який був охоплений полум'ям. Очікується, що кількість жертв зростатиме, оскільки цілі села були знищені вщент, в тому числі село Суні.

На Кіпрі цілі селища згоріли через лісові пожежі / Фото AP, Instagram @tanya.hinkel

У середу температура на острові злетіла до рекордних 43 градусів за Цельсієм, що спричинило жовтий рівень небезпеки. А сьогодні, 24 липня, метеорологи оголосили бурштинове попередження, прогнозуючи подальше підвищення температури. Максимальна може сягнути 44 градусів – найвищого показника цього року.

Влада повідомляє, що ще занадто рано давати всебічну оцінку збитків або визначати причину пожежі. Єдине стверджують напевне: ситуацію погіршує сильний вітер з поривами.

Лісові пожежі на Кіпрі: дивіться відео

На тлі ситуації Кіпр офіційно звернувся з проханням про підтримку через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, оскільки бореться з сильною посухою, яка критично виснажила водні ресурси острова. У відповідь Іспанія планує направити два літаки для надання допомоги, а Йорданія також пообіцяла відгукнутися.

Зауважимо, посуха значно вплинула на регіон, особливо на північ від водосховища Куріс, яке є найбільшим на острові. Станом на середу, 23 липня, водосховище було заповнене лише на 15,5%.

До слова, раніше у Греції масштабна лісова пожежа охопила острів Крит.