Таке вперше: у Лондоні створили унікальну карту для туристів, які шукають терасу

Гуляючи містом, хочеться присісти на сонячну терасу та насолодитися смачними стравами та напоями. Але не завжди такі локації легко знайти – вони або зайняті, або розташовані в тіні між будинками.

У Лондоні тепер це не проблема – тут представили онлайн-карту, яка в реальному часі показує, які тераси пабів та кафе розташовані на сонці. Сайт створений для тих, хто з настанням теплого сезону шукає місце, щоб випити або перекусити просто неба, пише 24 Канал з посиланням на TimeOut.

Читайте також 310 метрів над землею: у Варшаві відкриється новий унікальний оглядовий майданчик

У Лондоні створили карту з сонячними терасами пабів

Архітектор Мо Давод представив революційну розробку – платформу Sunseekr, складний інструмент, який інтегрує відстеження положення сонця з даними про висоту навколишніх будівель.

Інноваційна карта використовує моделювання тіней у реальному часі, сучасне навігаційне програмне забезпечення Mapbox та вичерпні дані з OpenStreetMap. Давод вперше представив цю концепцію на Reddit, підкресливши її потенціал для революції в міському плануванні та використанні відкритого простору.



У Лондоні створили карту, яка показує сонячні тераси пабів / Скриншот з платформи

Sunseekr призначений не лише для любителів сонця, але й для тих, хто шукає прихистку від спеки. У додатку є карта, яка виділяє затінені місця.

Творець концепції оголосив про плани розширюватися за межі кафе та пабів – в майбутньому на карті з'являться і літні тераси ресторанів.

А раніше 24 Канал розповідав про те, що піраміди Гізи відремонтують за 51 мільйон доларів.