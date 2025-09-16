Популярний лоукостер відкриває нові рейси з Литви: куди можна полетіти у 2025-му
- Wizz Air оголосив про відкриття шести нових маршрутів з Литви, які почнуть діяти з грудня 2025 року.
- Нові рейси будуть запущені з Вільнюса та Паланги, зокрема до Таллінна, Турку, Тирани, Подгориці, Ніцци та Осло.
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення своєї польотної програми в Литві. Запроваджує шість нових маршрутів з двох аеропортів країни.
Вони можуть стати в пригоді українцям, які рятуються від війни в цій балтійській країні. Що відомо про нові напрямки, розповідає 24 Канал з посиланням на Фейсбук авіакомпанії.
Які нові рейси Wizz Air з Литви?
Нові маршрути будуть запущені з Вільнюса та Паланги в грудні 2025 року. Ціни на рейси стартуватимуть від 14,99 євро.
Зі столиці Литви перевізник почне літати:
- у Таллінн – з 12 грудня – щодня;
- у Турку – з 12 грудня – чотири рази на тиждень;
- у Тирану – з 2 квітня – тричі на тиждень;
- у Подгорицю – з 7 червня – двічі на тиждень;
- у Ніццу.
Система бронювання також включає маршрути до Будапешта та Кракова, однак квитки на ці напрямки ще не доступні для придбання.
Починаючи з грудня 2025 року, мандрівники матимуть можливість літати й з Паланги до Осло, а рейси будуть виконуватися 2 – 3 рази на тиждень. Квитки на ці рейси будуть доступні для бронювання з 10 грудня по 11 січня, а також з 2 квітня по 24 жовтня.
Нові рейси Wizz Air з Литви
Які ще авіакомпанії здійснюють польоти з Литви?
Заразі з Литви здійснює авіаперевезення 21 авіакомпанія, серед яких 8 лоукостерів, пише Flight Connections. Зокрема, серед них:
- Ryanair,
- Wizz Air,
- airBaltic,
- Norwegian,
- Lufthansa,
- KLM,
- Finnair,
- Austrian Airlines,
- Lot Polish Airlines.
Також існують литовські авіакомпанії, які виконують польоти. Наприклад, Avion Express, Grand Cru Airlines, Small Planet Airlines та DOT LT.
Що треба знати про останні новини Wizz Air?
- Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Відня після 7 років роботи.
- Водночас розширив свою маршрутну мережу, відкривши кілька нових рейсів з Польщі та Литви. Зокрема, рейси будуть запущені з Гданська та Вільнюса.
- Також Wizz Air відновить роботу в аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви й відкриє 11 нових маршрутів з грудня 2025 року.
- Тим часом з 1 вересня 2025 року Wizz Air припинили польоти з Абу-Дабі через певні причини.