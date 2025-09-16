Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення своєї польотної програми в Литві. Запроваджує шість нових маршрутів з двох аеропортів країни.

Вони можуть стати в пригоді українцям, які рятуються від війни в цій балтійській країні. Що відомо про нові напрямки, розповідає 24 Канал з посиланням на Фейсбук авіакомпанії.

Які нові рейси Wizz Air з Литви?

Нові маршрути будуть запущені з Вільнюса та Паланги в грудні 2025 року. Ціни на рейси стартуватимуть від 14,99 євро.

Зі столиці Литви перевізник почне літати:

у Таллінн – з 12 грудня – щодня;

– з 12 грудня – щодня; у Турку – з 12 грудня – чотири рази на тиждень;

– з 12 грудня – чотири рази на тиждень; у Тирану – з 2 квітня – тричі на тиждень;

– з 2 квітня – тричі на тиждень; у Подгорицю – з 7 червня – двічі на тиждень;

– з 7 червня – двічі на тиждень; у Ніццу.

Система бронювання також включає маршрути до Будапешта та Кракова, однак квитки на ці напрямки ще не доступні для придбання.

Починаючи з грудня 2025 року, мандрівники матимуть можливість літати й з Паланги до Осло, а рейси будуть виконуватися 2 – 3 рази на тиждень. Квитки на ці рейси будуть доступні для бронювання з 10 грудня по 11 січня, а також з 2 квітня по 24 жовтня.



Нові рейси Wizz Air з Литви / Фото з фейсбуку Wizz Air

Які ще авіакомпанії здійснюють польоти з Литви?

Заразі з Литви здійснює авіаперевезення 21 авіакомпанія, серед яких 8 лоукостерів, пише Flight Connections. Зокрема, серед них:

Ryanair,

Wizz Air,

airBaltic,

Norwegian,

Lufthansa,

KLM,

Finnair,

Austrian Airlines,

Lot Polish Airlines.

Також існують литовські авіакомпанії, які виконують польоти. Наприклад, Avion Express, Grand Cru Airlines, Small Planet Airlines та DOT LT.

