Популярный лоукостер открывает новые рейсы из Литвы: куда можно полететь в 2025-м
- Wizz Air объявил об открытии шести новых маршрутов из Литвы, которые начнут действовать с декабря 2025 года.
- Новые рейсы будут запущены из Вильнюса и Паланги, в частности в Таллинн, Турку, Тирану, Подгорицу, Ниццу и Осло.
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении своей полетной программы в Литве. Вводит шесть новых маршрутов из двух аэропортов страны.
Они могут пригодиться украинцам, которые спасаются от войны в этой балтийской стране. Что известно о новых направлениях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фейсбук авиакомпании.
Какие новые рейсы Wizz Air из Литвы?
Новые маршруты будут запущены из Вильнюса и Паланги в декабре 2025 года. Цены на рейсы будут стартовать от 14,99 евро.
Из столицы Литвы перевозчик начнет летать:
- в Таллинн – с 12 декабря – ежедневно;
- в Турку – с 12 декабря – четыре раза в неделю;
- в Тирану – со 2 апреля – трижды в неделю;
- в Подгорицу – с 7 июня – дважды в неделю;
- в Ниццу.
Система бронирования также включает маршруты в Будапешт и Краков, однако билеты на эти направления еще не доступны для приобретения.
Начиная с декабря 2025 года, путешественники смогут летать и из Паланги в Осло, а рейсы будут выполняться 2 – 3 раза в неделю. Билеты на эти рейсы будут доступны для бронирования с 10 декабря по 11 января, а также со 2 апреля по 24 октября.
Какие еще авиакомпании осуществляют полеты из Литвы?
Сейчас из Литвы осуществляет авиаперевозки 21 авиакомпания, среди которых 8 лоукостеров, пишет Flight Connections. В частности, среди них:
- Ryanair,
- Wizz Air,
- airBaltic,
- Norwegian,
- Lufthansa,
- KLM,
- Финнэйр,
- Austrian Airlines,
- Lot Polish Airlines.
Также существуют литовские авиакомпании, которые выполняют полеты. Например, Avion Express, Grand Cru Airlines, Small Planet Airlines и DOT LT.
Что надо знать о последних новостях Wizz Air?
- Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о закрытии своей базы в аэропорту Вены после 7 лет работы.
- В то же время расширил свою маршрутную сеть, открыв несколько новых рейсов из Польши и Литвы. В частности, рейсы будут запущены из Гданьска и Вильнюса.
- Также Wizz Air возобновит работу в аэропорту "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва и откроет 11 новых маршрутов с декабря 2025 года.
- Между тем с 1 сентября 2025 года Wizz Air прекратили полеты из Абу-Даби по определенным причинам.