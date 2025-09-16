Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении своей полетной программы в Литве. Вводит шесть новых маршрутов из двух аэропортов страны.

Они могут пригодиться украинцам, которые спасаются от войны в этой балтийской стране. Что известно о новых направлениях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фейсбук авиакомпании.

Какие новые рейсы Wizz Air из Литвы?

Новые маршруты будут запущены из Вильнюса и Паланги в декабре 2025 года. Цены на рейсы будут стартовать от 14,99 евро.

Из столицы Литвы перевозчик начнет летать:

в Таллинн – с 12 декабря – ежедневно;

– с 12 декабря – ежедневно; в Турку – с 12 декабря – четыре раза в неделю;

– с 12 декабря – четыре раза в неделю; в Тирану – со 2 апреля – трижды в неделю;

– со 2 апреля – трижды в неделю; в Подгорицу – с 7 июня – дважды в неделю;

– с 7 июня – дважды в неделю; в Ниццу.

Система бронирования также включает маршруты в Будапешт и Краков, однако билеты на эти направления еще не доступны для приобретения.

Начиная с декабря 2025 года, путешественники смогут летать и из Паланги в Осло, а рейсы будут выполняться 2 – 3 раза в неделю. Билеты на эти рейсы будут доступны для бронирования с 10 декабря по 11 января, а также со 2 апреля по 24 октября.



Новые рейсы Wizz Air из Литвы / Фото с фейсбука Wizz Air

Какие еще авиакомпании осуществляют полеты из Литвы?

Сейчас из Литвы осуществляет авиаперевозки 21 авиакомпания, среди которых 8 лоукостеров, пишет Flight Connections. В частности, среди них:

Ryanair,

Wizz Air,

airBaltic,

Norwegian,

Lufthansa,

KLM,

Финнэйр,

Austrian Airlines,

Lot Polish Airlines.

Также существуют литовские авиакомпании, которые выполняют полеты. Например, Avion Express, Grand Cru Airlines, Small Planet Airlines и DOT LT.

Что надо знать о последних новостях Wizz Air?