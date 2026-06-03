"Як Черепашки Ніндзя": у Нью-Йорку ловлять людей, що лазять каналізацією

На вулицях Нью-Йорка не так давно з'явилася група людей, що вже кілька тижнів бентежить поліцію міста. Вони вилазять ночами з каналізацій у різних районах без жодної очевидної причини.

У соціальних мережах останніми тижнями шириться чимало відео з людьми, що ночами вилазять прямо з каналізаційних люків Нью-Йорка, і за справу вже взялася місцева поліція. Ось тільки причина, з якої групи людей лізуть до каналізації, досі не зрозуміла, пише Guardian.

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Що відомо про людей у каналізації Нью-Йорка?

Перше повідомлення про незвичайну активність поліція міста отримала ще 28 травня приблизно о 23:00. Тоді свідок із району Грейвсенд у Брукліні повідомив, що помітив вісьмох людей, що зняли кришку люка, а вже через кілька годин вилізли назовні та переодягнулися біля припаркованих автомобілів.

Та вже через дві години схожий виклик отримали з іншого району – Вільямсбургу. Там вже група з семи людей провели в каналізації понад дві з половиною години, а тоді їх забрав автомобіль.

У Нью-Йорку групи людей лазять по каналізації: дивіться відео

Mistero a New York per i gruppi di persone sorpresi a entrare e uscire di notte dalle fogne della città.

Le telecamere hanno ripreso individui con torce e pale a Brooklyn e Queens, mentre la polizia indaga sulla singolare vicenda.



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Подібний випадок зафіксували й в районі Асторія у Квінсі, де мешканці побачили кількох людей біля люків приблизно о другій ночі.

Троє випадкових хлопців у дивних костюмах відкрили каналізацію і залізли туди, як Черепашки Ніндзя,

– розповів свідок виданню NBC New York.

Записи з камер спостереження показують, що чоловіки взуті у високі чоботи та мають з собою ліхтарики. Одна з версій слідства полягає у тому, що вони обшукують каналізаційну систему у пошуках цінностей, що часом потрапляють у стічні води. Та поки що достеменно невідомо, чи пов'язані усі інциденти між собою.

Поліція вже відправила до каналізаційної системи співробітників з підрозділу екстрених служб, але вони не виявили жодних небезпечних предметів. Тим часом департамент охорони довкілля міста також провів перевірки й не зафіксував жодних пошкоджень обладнання.