Хто з мігрантів має виїхати зі США і чи стосується це українців
- Міністерство внутрішньої безпеки США скасувало програму CHNV parole, яка стосувалася мігрантів з Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа.
- Також існують побоювання щодо можливого скасування Тимчасового захищеного статусу для українських біженців.
Міністерство внутрішньої безпеки США скасувало програму CHNV parole. Внаслідок цього тимчасового статусу позбавили понад 530 тисяч мігрантів.
Люди, які прибули у США за програмою "CHNV parole", повинні покинути країну до 24 квітня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення офіційного реєстру США.
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"CHNV parole" – що це?Ця програма була запроваджена колишнім президентом Джозефом Байденом у жовтні 2022 року. Спершу вона стосувалася громадян Венесуели, а потім її розширили ще для Куби, Гаїті та Нікарагуа.
Статус "CHNV parole" дозволяв жителям цих країн отримувати тимчасовий дозвіл на проживання і роботу.
Однак наприкінці березня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування програми.
Хто має виїхати зі США
Мігранти, які прибули в країну за цією програмою, втратять цей статус вже 24 квітня. Тобто люди, які не мають інших легальних підстав для перебування у США, повинні виїхати до цієї дати.
Українців закриття цієї програми не стосується, однак є побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати Тимчасовий захищений статус (TPS) для близько 240 000 українських біженців.
Зокрема видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, знайомих з цим питанням, писало, що це може відбутися у квітні. Проте поки що жодних відповідних указів не було.