Маленькі, але значущі: що відомо про топ‑5 найменших країн світу

У світі є держави, на територію яких можна дивитися крізь бінокль – вони настільки малі, що більшість людей навіть не уявляє їх масштабу. Але низька площа зовсім не означає малий вплив або значимість.

24 Канал з посиланням на Britannica зібрав топ‑5 найменших країн, які демонструють, що навіть крихітні держави можуть мати цікаву історію й унікальну роль у світі.

Які країни найменші у світі?

Ватикан – найменша країна у світі

На першому місці – Ватикан (Vatican City), суверенна держава в самому центрі Риму, Італія. Її площа – приблизно 0,44 квадратного кілометра, що робить її найменшою державою за розміром.

Ватикан – не просто мікродержава:

це духовний та адміністративний центр Римсько-католицької церкви,

резиденція Папи,

домівка всесвітньо відомих архітектурних пам'яток.

Саме у Ватикані розташований Собор Святого Петра та Ватиканські музеї.

Монако – розкіш серед мініатюр

Друге місце займає Монако – державка на Французькій Рив'єрі, з площею приблизно 1,95 – 2,02 квадратних кілометра. Монако відоме своїм гламуром: казино, Формула 1, яхт‑марини та королівський палац. Попри свої крихітні розміри, Монако – це одне з найзаможніших місць на планеті.



Монако – державка на Французькій Рив'єрі / Фото Unsplash

Науру – маленький острів, велика історія

На третьому місці за площею – Науру, острівна держава в Тихому океані (Мікронезія), площа якої становить близько 21 квадратний кілометр. Науру – найменша республіка у світі, без столиці в класичному розумінні (адміністративні функції розподілені).

Через малі розміри країни її політична й економічна історія дуже тісно пов'язана з колишніми колоніальними структурами й запасами фосфатів.

Тувалу – на порозі океану

Четверте місце в рейтингу займає Тувалу, полінезійська острівна країна в центрі Тихого океану. Її площа – приблизно 26 квадратних кілометрів. Тувалу складається з кількох атолів і коралових островів. Це одна з найменших і найменш щільно заселених країн, і вона особливо вразлива до підвищення рівня моря через кліматичні зміни.



Науру – маленький острів / Фото Unsplash

Сан-Марино – давня мікродержава в Європі

За даними WorldAtlas, на п'ятому місці – Сан-Марино, мікрокнязівство, повністю оточене Італією, з територією близько 61 квадратний кілометр (або приблизно 60 квадратних кілометрів за деякими джерелами).

Сан-Марино – одна з найстаріших республік у світі з глибокою історією та мальовничими середньовічними фортецями. Попри свої компактні розміри, ця країна має свою валюту, уряд і значну туристичну привабливість.

