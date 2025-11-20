Маленькі, але значущі: що відомо про топ‑5 найменших країн світу
- Ватикан є найменшою країною світу, розташованою в центрі Риму з площею 0,44 квадратного кілометра.
- Монако, з площею 1,95 – 2,02 квадратних кілометра, відоме своїм гламуром та є однією з найзаможніших країн.
У світі є держави, на територію яких можна дивитися крізь бінокль – вони настільки малі, що більшість людей навіть не уявляє їх масштабу. Але низька площа зовсім не означає малий вплив або значимість.
24 Канал з посиланням на Britannica зібрав топ‑5 найменших країн, які демонструють, що навіть крихітні держави можуть мати цікаву історію й унікальну роль у світі.
Які країни найменші у світі?
- Ватикан – найменша країна у світі
На першому місці – Ватикан (Vatican City), суверенна держава в самому центрі Риму, Італія. Її площа – приблизно 0,44 квадратного кілометра, що робить її найменшою державою за розміром.
Ватикан – не просто мікродержава:
- це духовний та адміністративний центр Римсько-католицької церкви,
- резиденція Папи,
- домівка всесвітньо відомих архітектурних пам'яток.
Саме у Ватикані розташований Собор Святого Петра та Ватиканські музеї.
- Монако – розкіш серед мініатюр
Друге місце займає Монако – державка на Французькій Рив'єрі, з площею приблизно 1,95 – 2,02 квадратних кілометра. Монако відоме своїм гламуром: казино, Формула 1, яхт‑марини та королівський палац. Попри свої крихітні розміри, Монако – це одне з найзаможніших місць на планеті.
Монако – державка на Французькій Рив'єрі / Фото Unsplash
- Науру – маленький острів, велика історія
На третьому місці за площею – Науру, острівна держава в Тихому океані (Мікронезія), площа якої становить близько 21 квадратний кілометр. Науру – найменша республіка у світі, без столиці в класичному розумінні (адміністративні функції розподілені).
Через малі розміри країни її політична й економічна історія дуже тісно пов'язана з колишніми колоніальними структурами й запасами фосфатів.
- Тувалу – на порозі океану
Четверте місце в рейтингу займає Тувалу, полінезійська острівна країна в центрі Тихого океану. Її площа – приблизно 26 квадратних кілометрів. Тувалу складається з кількох атолів і коралових островів. Це одна з найменших і найменш щільно заселених країн, і вона особливо вразлива до підвищення рівня моря через кліматичні зміни.
Науру – маленький острів / Фото Unsplash
- Сан-Марино – давня мікродержава в Європі
За даними WorldAtlas, на п'ятому місці – Сан-Марино, мікрокнязівство, повністю оточене Італією, з територією близько 61 квадратний кілометр (або приблизно 60 квадратних кілометрів за деякими джерелами).
Сан-Марино – одна з найстаріших республік у світі з глибокою історією та мальовничими середньовічними фортецями. Попри свої компактні розміри, ця країна має свою валюту, уряд і значну туристичну привабливість.
Яка країна стала неочікувано популярною серед туристів?
