Туристи обіцяють "не повертатися на Тенерифе": причина незвична

Канарські острови десятиліттями залишалися одним з найпопулярніших курортів у Європі – та останнім часом туристи все частіше помічають у них різноманітні недоліки.

Лише з січня по серпень 2025 року понад 10 мільйонів туристів відвідали Тенерифе, найпопулярніший з Канарських островів. І враження позитивними залишилися далеко не у всіх, пише The Mirror.

Чому туристи не хочуть повертатися на Тенерифе?

Попри популярність Канарських островів, протягом останніх кількох візитів чимало мандрівників зауважили, що їхні сподівання не витримали зіткнення з реальністю. Зокрема, один чоловік на ім'я Сем Ті розповів, що погода на найбільшому острові Канарських островів надзвичайно "оманлива".

Він поділився відео, що зазнімкував зі свого шезлонга, спрямувавши камеру на небо. На чистому небі дуже швидко зібралися грім і блискавка, і кліп швидко розпалив обговорення. Тож чимало людей, які раніше бували на Тенерифе, поділилися своїми враженнями від цього популярного місця.

Я просто не розумію ажіотажу навколо Канарських островів. Пляжі там негарні, і завжди так багато хмар,

– розповів один з туристів.

А інший зауважив, що відпочиває там з 19 квітня, і погода завжди дуже нестабільна. Часом з'являються хмари, потім визирає трохи сонця.

Ніколи не повернуся. Постараюся піти раніше. Найбільше розчарування цього року,

– заявив ще один мандрівник.

І попри те, що чоловік, який записав відео, визнав, що на Тенерифе зараз тепло, він все ж зауважив, що хмари збираються дуже часто. Таке, за його словами, траплялося під час відпочинку і кілька разів раніше, але це вперше він зіштовхнувся з такою тривалою та стійкою хмарністю.

Що потрібно знати під час відвідин Тенерифе?

Цьогоріч середня температура на Тенерифе у квітні тримається на рівні 23 градусів за Цельсієм, при цьому вночі вона може опускатися до 16 градусів, пише Accu Weather.

До слова, квитки в Іспанію місцеві урядовці закликають купувати вже зараз – адже найближчим часом ціни на пальне можуть серйозно подорожчати, і це також призведе до підвищення цін на авіаквитки. І попри те, що сама Іспанія має достатній рівень керосину, міністр туризму країни зауважив, що ситуація з паливом може вплинути на загальний попит.