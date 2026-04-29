Только с января по август 2025 года более 10 миллионов туристов посетили Тенерифе., самый популярный из Канарских островов. И впечатления положительными остались далеко не у всех, пишет The Mirror.

Почему туристы не хотят возвращаться на Тенерифе?

Несмотря на популярность Канарских островов, за последние несколько визитов многие путешественники заметили, что их надежды не выдержали столкновения с реальностью. В частности, один человек по имени Сэм Ти рассказал, что погода на самом большом острове Канарских островов чрезвычайно "обманчива".

Он поделился видео, что снял со своего шезлонга, направив камеру на небо. На чистом небе очень быстро собрались гром и молния, и клип быстро разжег обсуждение. Поэтому многие люди, которые раньше бывали на Тенерифе, поделились своими впечатлениями от этого популярного места.

Я просто не понимаю ажиотажа вокруг Канарских островов. Пляжи там некрасивые, и всегда так много облаков,

– рассказал один из туристов.

А другой заметил, что отдыхает там с 19 апреля, и погода всегда очень нестабильна. Иногда появляются облака, затем выглядывает немного солнца.

Никогда не вернусь. Постараюсь уйти раньше. Самое большое разочарование в этом году,

– заявил еще один путешественник.

И несмотря на это, что мужчина, который записал видео, признал, что на Тенерифе сейчас тепло, он все же заметил, что облака собираются очень часто. такое, по его словам, случалось во время отдыха и несколько раз раньше, но это впервые он столкнулся с такой продолжительной и стойкой облачностью.

Что нужно знать во время посещения Тенерифе?

В этом году средняя температура на Тенерифе в апреле держится на уровне 23 градуса по Цельсию., при этом ночью она может опускаться до 16 градусов., пишет Accu Weather.

В этом году средняя температура на Тенерифе в апреле держится на уровне 23 градуса по Цельсию., при этом ночью она может опускаться до 16 градусов., пишет Accu Weather.