Шахраї повсюди й безхатьки під вікнами дому: несподівані мінуси популярної європейської країни
- Українка в Іспанії розповіла про недоліки, такі як небезпека через безхатьків і шахрайські схеми на трасах.
- Вона радить не залишати речі в машині та бути обережними з безплатними місцями для паркування, щоб уникнути пошкоджень.
Українка переконана, що Іспанія – це країна, що підійде для життя далеко не кожному. І перед тим, як ухвалити рішення переїздити туди, слід дізнатися про усі недоліки.
Чимало людей вважають, що Іспанія – це просто рай з постійно сонячною погодою, дешевими фруктами та неймовірними краєвидами. І попри те, що це таки правда, не бракує країні й кількох недоліків, якими поділилася українка, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які є недоліки життя в Іспанії?
Українка в Іспанії живе у гарній новобудові, в якій є басейн та тренажерний зал – і за такі умови доводиться чимало платити. Втім, це все ж не гарантує безпеки.
В нас під вікнами живуть безхатьки, бо з головного парку Турія їх виселяють, і вони переїжджають жити під наш дім,
– поскаржилася українка.
Окрім того, вона розповіла, що нещодавно машину, що стояла під будівлею, посеред білого дня пограбували – і все через те, що помітили рюкзак всередині. Тож вона також дала пораду – ніколи не залишати нічого в машині.
Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео
Окрім того, на трасі Валенсія – Барселона дуже поширена одна шахрайська схема: машина починає показувати водієві, що щось не так – колесо чи відкритий багажник. Водій намагається зробити все, аби ви зупинилися – і тоді починається найцікавіше.
Ви зупиняєтеся, виходите подивитися – і вас просто грабують. Там схема відпрацьована: один відволікає, інший витягує усе з машини, і дуже багато українців потрапили у таку ситуацію,
– поділилася блогерка.
Тож вона радить ніколи не зупинятися на цій трасі. Окрім того, дуже обережними варто бути й з безплатними місцями для паркування: якщо не дати 1 – 2 євро людині, що там стоїть, машину можуть подряпати цвяхом.
Ще одне надзвичайно поширене місце для крадіжок – це пляж. Тож українка разом зі своїм чоловіком купатися ходить тільки по черзі.
