Які речі не вдасться переслати за кордон з Укрпоштою: повний перелік
- Укрпошта забороняє пересилати вибухові, токсичні, радіоактивні матеріали, зброю, наркотики, цінності, антикваріат, живих тварин і рослини за кордон.
- Заборони існують для забезпечення безпеки та відповідності міжнародним стандартам та законодавству.
Свята наближаються, і так хочеться порадувати рідних, навіть якщо вони далеко за кордоном. Однак не всі речі можна пересилати поштою.
Що не можна переслати за кордон – розкаже 24 Канал з посиланням на Укрпошту.
Що точно можуть конфіскувати?
Згідно з офіційним переліком Укрпошти, заборонено пересилати:
- Вибухові або легкозаймисті матеріали: запальнички, бензин, аерозолі, балони з газом, фарби на основі олії, легкозаймисті клеї, парфумерія з високим вмістом спирту.
- Корозійні, токсичні чи радіоактивні речовини: кислоти, луги, ртуть, токсичні хімікати, фарби, відбілювачі, реагенти, інфекційні чи отруйні матеріали.
- Предмети із літієвими батареями або акумуляторами (якщо вони самостійні або частина пристроїв) – телефони, ноутбуки, power-bank, інші електронні прилади з батареєю.
- Вогнепальна зброя, частини від неї, патрони.
- Холодна зброя або предмети, які можуть класифікуватися як зброя (ножі, кастети, електрошокери та інше).
Цікаво! Це ж стосується й іграшок, які виглядають як зброя (макети, копії).
- Наркотики, психотропні речовини, отрути.
- Валюта, дорогоцінні метали та цінності Готівка (національна чи іноземна), цінні папери, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби – під забороною як міжнародні відправлення.
- Антикваріат, твори мистецтва, колекційні або культурні цінності – також не можна надсилати.
- Живі тварини, рослини, насіння, навіть живі культури – заборонені.
- Біологічні або потенційно інфекційні матеріали, органи, кров.
Укрпошта нагадує, що приймає посилки лише з докладним описом вмісту. До прикладу, для відправлення не підійде опис "Товари для дому", "Ліки", "Іграшки" тощо, оскільки можуть містити заборонені предмети.
Які речі не вдасться переслати за кордон з Укрпоштою / Фото Укрпошта
Чому такі обмеження існують?
Як пише Державна митна служба України, це потрібно, щоб гарантувати безпеку: багато заборонених предметів – вибухові, токсичні, пожежонебезпечні чи радіоактивні, і їх транспортування може бути небезпечним для людей, транспорту та інших відправлень.
Також важливо дотримуватися міжнародних стандартів і законодавства – як українського, так і країн-одержувачів. Вони часто забороняють імпорт певних груп товарів.
Що заборонено пересилати за кордон через "Нову пошту"?
Раніше ми писали, що "Нова пошта" має ідентичні правила у питанні міжнародних відправлень. Компанія також забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.