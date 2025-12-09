Які речі не вдасться переслати за кордон з Укрпоштою: повний перелік

Свята наближаються, і так хочеться порадувати рідних, навіть якщо вони далеко за кордоном. Однак не всі речі можна пересилати поштою.

Що не можна переслати за кордон – розкаже 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Що точно можуть конфіскувати?

Згідно з офіційним переліком Укрпошти, заборонено пересилати:

Вибухові або легкозаймисті матеріали: запальнички, бензин, аерозолі, балони з газом, фарби на основі олії, легкозаймисті клеї, парфумерія з високим вмістом спирту.

Корозійні, токсичні чи радіоактивні речовини: кислоти, луги, ртуть, токсичні хімікати, фарби, відбілювачі, реагенти, інфекційні чи отруйні матеріали.

Предмети із літієвими батареями або акумуляторами (якщо вони самостійні або частина пристроїв) – телефони, ноутбуки, power-bank, інші електронні прилади з батареєю.

Вогнепальна зброя, частини від неї, патрони.

Холодна зброя або предмети, які можуть класифікуватися як зброя (ножі, кастети, електрошокери та інше).

Цікаво! Це ж стосується й іграшок, які виглядають як зброя (макети, копії).

Наркотики, психотропні речовини, отрути.

Валюта, дорогоцінні метали та цінності Готівка (національна чи іноземна), цінні папери, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби – під забороною як міжнародні відправлення.

Антикваріат, твори мистецтва, колекційні або культурні цінності – також не можна надсилати.

Живі тварини, рослини, насіння, навіть живі культури – заборонені.

Біологічні або потенційно інфекційні матеріали, органи, кров.

Укрпошта нагадує, що приймає посилки лише з докладним описом вмісту. До прикладу, для відправлення не підійде опис "Товари для дому", "Ліки", "Іграшки" тощо, оскільки можуть містити заборонені предмети.



Які речі не вдасться переслати за кордон з Укрпоштою / Фото Укрпошта

Чому такі обмеження існують?

Як пише Державна митна служба України, це потрібно, щоб гарантувати безпеку: багато заборонених предметів – вибухові, токсичні, пожежонебезпечні чи радіоактивні, і їх транспортування може бути небезпечним для людей, транспорту та інших відправлень.

Також важливо дотримуватися міжнародних стандартів і законодавства – як українського, так і країн-одержувачів. Вони часто забороняють імпорт певних груп товарів.

Що заборонено пересилати за кордон через "Нову пошту"?

Раніше ми писали, що "Нова пошта" має ідентичні правила у питанні міжнародних відправлень. Компанія також забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.