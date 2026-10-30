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30 жовтня, 21:23
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Український прикордонний контроль тепер буде на території Молдови: що зміниться для туристів

Марина Блохіна

Молдова погодилася на український прикордонний контроль на своїй території у двох пунктах пропуску. Відтепер він відбуватиметься у пунктах "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки".

Спільний прикордонний контроль у двох пунктах пропуску поки що не запрацював, адже спершу потрібно створити умови для роботи українських контрольних органів. Про це повідомила Держприкордонслужба, пише "Новини.LIVE". 

Що відомо про український прикордонний контроль у Молдові?

Для початку роботи українського прикордонного контролю на пунктах "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки" потрібно також підписати міжвідомчі документи, і поки що дати запуску у відомствах не називають. 

Цей формат має суттєво скоротити час перетину кордону, а також зменшити ризики для людей та персоналу під час російських обстрілів українських пунктів пропуску. Водночас вже відомо, що вимоги до документів під час перетину кордону залишаються незмінними. 

Також у ДПСУ наголосили, що роботу українського прикордонного контролю на території пунктів пропуску в Молдові розглядають не лише як тимчасовий захід через атаки, а як подальше вдосконалення прикордонного й митного контролю. 

На території Польщі тим часом спільний контроль вже діє у 5 пунктах пропуску, а ось переговори з Румунією щодо подібного формату ще не розпочалися. 

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