Украинский пограничный контроль теперь будет осуществляться на территории Молдовы: что изменится для туристов

Совместный пограничный контроль в двух пунктах пропуска пока не заработал, поскольку сначала необходимо создать условия для работы украинских контрольных органов. Об этом сообщила Госпограничная служба, пишет "Новости.LIVE".

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Что известно об украинском пограничном контроле в Молдове?

Для начала работы украинского пограничного контроля на пунктах "Крива – Мамалыга" и "Мирное – Табаки" необходимо также подписать межведомственные документы, и пока сроки запуска в ведомствах не называют.

Этот формат должен существенно сократить время пересечения границы, а также снизить риски для людей и персонала во время российских обстрелов украинских пунктов пропуска. В то же время уже известно, что требования к документам при пересечении границы остаются неизменными.

Также в ГПСУ подчеркнули, что работу украинского пограничного контроля на территории пунктов пропуска в Молдове рассматривают не только как временную меру в связи с атаками, но и как дальнейшее совершенствование пограничного и таможенного контроля.

На территории Польши тем временем совместный контроль уже действует в 5 пунктах пропуска, а вот переговоры с Румынией относительно подобного формата еще не начались.